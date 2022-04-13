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Хіматака на Маріуполь: мешканці передмістя поскаржилися на самопочуття

Юлія Гаврилюк
13 квітня, 11:25
Люди відчули нехарактерний присмак у роті та інші ознаки отруєння хімічною речовиною

Вадим Бойченко про ситуацію у місті / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Жителі передмістя Маріуполя поскаржилися на погіршення самопочуття після поширення окупантами отруйної речовини. Після цього люди покинули свої будинки та евакуювалися.

Про це сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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"Справді, вони використали якусь хімічну речовину, скинувши її з безпілотника. На жаль, ми не можемо взяти зразки і подивитися, що це було. Вітер розніс цю речовину, і її частинки дійшли до околиць міста. Були скарги на здоров'я у селищах Сартана та Талаківка. Після цього люди покинули свої будинки в цих селах та евакуювалися", – сказав він.

За словами Бойченка, у цих селищах люди відчули нехарактерний присмак у роті та інші ознаки отруєння хімічною речовиною.

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Застосування хімзброї у Маріуполі

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