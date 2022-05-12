Гражданским удалось покинуть "Азовсталь"

Мирные люди покинули "Азовсталь"/Фото: коллаж: "Сегодня"

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь заявил, что гражданские покинули заблокированный "Азовсталь". В настоящее время на территории завода идут локальные бои.

Об этом сообщает CNN.

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"Если вы говорите именно о заводе "Азовсталь", то гражданские жители, которые были с нами, о которых мы заботились — им удалось покинуть завод", — заявил Паламар.

Отметим, что завод "Азовсталь" находится в окружении войск оккупантов. Украинские защитники держат оборону, несмотря на превосходящие в несколько раз силы врага.

Украина предложила России способ обмена раненых с "Азовстали"

Украина ищет способ спасти тяжелораненых военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Для этого России был предложен обмен. Украинских защитников предлагают обменять на российских военнопленных.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук признала, что по состоянию на данный момент военным путем деблокировать "Азовсталь" невозможно.

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"Защитники "Азовстали" сдаваться в плен не хотят. Это достойно уважения. Россияне не соглашаются на "экстракшн". Это реальность, но от россиян это неудивительно", – отметила Верещук.

По словам министра, правительство прорабатывает разные варианты спасения военных из "Азовстали", но идеального найти не удастся.

"В качестве первого шага предложили россиянам такой обмен: мы вывозим наших тяжелораненых парней из "Азовстали" по гуманитарному коридору. Взамен отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных", – сообщила Верещук.

Она подчеркнула, что договоренности еще нет. Переговоры продолжаются.

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