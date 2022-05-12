Цивільним вдалося покинути "Азовсталь"

Мирні люди покинули "Азовсталь"/Фото: колаж: "Сьогодні"

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що цивільні покинули заблокований "Азовсталь". Нині на території заводу точаться локальні бої.

Про це повідомляє CNN.

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"Якщо ви говорите саме про завод "Азовсталь", то цивільні жителі, які були з нами, про яких ми дбали — їм вдалося покинути завод", — заявив Паламар.

Зазначимо, що завод "Азовсталь" знаходиться в оточенні військ окупантів. Українські захисники тримають оборону попри переважаючі в кілька разів сили ворога.

Україна запропонувала Росії спосіб обміну поранених з "Азовсталі"

Україна шукає спосіб врятувати важкопоранених військових з заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Для цього Росії запропонували обмін. Українських захисників пропонують обміняти на російських військовополонених.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук визнала, що станом на зараз військовим шляхом деблокувати "Азовсталь" неможливо.

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"Захисники "Азовсталі" здаватися в полон не хочуть. Це гідно поваги. Росіяни не погоджуються на "екстракшн". Це реальність, але від росіян це не дивно", – зазначила Верещук.

За словами міністра, уряд пропрацьовує різні варіанти порятунку військових з "Азовсталі", але ідеального знайти не вдасться.

"Як перший крок запропонували росіянам такий обмін: ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з "Азовсталі" по гуманітарному коридору. Натомість віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених", – повідомила Верещук.

Вона наголосила, що домовленості ще немає. Переговори тривають.

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