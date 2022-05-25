Гордон рассказал, почему война с Россией надолго

Дмитрий Гордон заявил, что пригласил бы в Украину частные военные компании стран НАТО. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Ни один человек в мире сейчас не скажет, сколько продлится война в Украине. Однако есть мысль, что она все-таки надолго.

Об этом журналист и телеведущий Дмитрий Гордон рассказал в интервью Василию Голованову на YouTube-канале "Украина 24".

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"Украина истекает кровью"

"Я не предполагал, сколько война продлится. Я не знаю и сейчас, сколько она продлится – и это ни один человек в мире не скажет, а также с какими потерями для Украины. Но я думаю, что эта война надолго, к сожалению, – как бы мне этого не хотелось", – сказал он.

Кроме этого, журналист объяснил, почему война в Грузии закончилась быстро, а в Украине уже идет 3 месяца:

"У Грузии территория маленькая относительно Украины. И там был понятен компромисс – Грузия отдает территорию Южной Осетии и войска Путин останавливаются. И тогда путинские войска и дипломатия не были еще такими, как сегодня – не только кровожадными, но и более-менее мощными".

По его мнению, сегодня ситуация другая и все не должны поддаваться шапкозакидательским настроениям:

"Мне приходится часто видеть на просторах интернета: "Вот, да мы сейчас, да мы их!". Нет, ребята, это далеко от того, что "мы сейчас" и "мы их". Мы их обязательно, но не сейчас – еще нет полного спектра оружия, которое нам необходимо. У нас много погибших и попавших в плен – огромные цифры только по Мариуполю. По моему (не хочу врать), 3500 сейчас сдались и 1267, если память мне не изменяет, перед этим – морпехи. Поэтому, извините, 4700 грубо только в Мариуполе попавших в плен – а сколько погибших еще. Нам очень тяжело – Украина истекает кровью, я бы сказал. И, конечно, нам сегодня как никогда нужно западное оружие – и быстрее".

Также Дмитрий Гордон заявил, что пригласил бы в Украину частные военные компании стран НАТО сражаться на стороне нашей страны:

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"Россия же приглашает и сирийцев, и ливийцев, и всякий сброд со всего мира. Вот я бы привез бы сегодня и пригласил бы в Украину сражаться на нашей стороне крупнейшие частные военные компании США, Израиля, Великобритании и т.д.".

Напомним, российские оккупанты массово сдаются в плен в Украине. Таким образом солдаты РФ не хотят воевать, а вернуться домой. На сегодняшний день захватчики охотнее сдаются в плен, чем в первые недели вторжения.

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