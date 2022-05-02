Гордон назвал историческое решение по поводу войны в Украине

Дмитрий Гордон рассказал о сигналах, что начнется война / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналист Дмитрий Гордон получил последнее подтверждение того, что Россия начнет войну, вечером 23 февраля. Об этом он рассказал в интервью телеведущему Василию Голованову в эфире YouTube-канала "Україна24".

"Первые сообщения от западных партнеров лично я получил за четыре месяца до начала войны. Я в это не верил, скажу честно, но это моя личная глупость, я имею на нее право, поскольку не являюсь официальным лицом", — рассказал он.

Гордон отметил, что с тех пор подтверждения о начале войны приходили постоянно.

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"Последний раз я получил подтверждение 23 февраля, в 21:00, что в 4:00 утра начнется вторжение. Когда-нибудь я расскажу подробности, как это было, с позволения всех участников. Это будет сенсационно, обещаю, обязательно все расскажу после победы, заручившись необходимым согласием", — пообещал журналист.

По словам Гордона, Запад сообщал, что Украина продержится 72-96 часов. Но к удивлению для Запада, России и всего человечества, героическая украинская армия и народ оказали невиданное по силе сопротивление озверевшему агрессору.

"Когда Запад увидел, что Украина держится и будет держаться, надо ей только помочь, были приняты все исторические решения. Решение о ленд-лизе считаю историческим и поворотным. Это Сталинградская битва второй мировой войны, экватор нынешней", — сказал он.

Гордон заявил, что после совещания в немецком Рамштайне сорока министров обороны стран Запада, включая США и Украину, Путин и Россия начали обратный отсчет. Что касается помощи Украине после войны на восстановление, она будет неограниченной, считает Дмитрий Гордон.

"Хочу низко поклониться народам и правительствам США, Великобритании, Польши, стран Балтии, Румынии и других наших партнеров, которые оказали, оказывают и еще окажут нам помощь. Украина никогда этого не забудет", — отметил журналист.

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