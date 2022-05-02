Гордон назвав історичне рішення щодо війни в Україні

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Журналіст Дмитро Гордон отримав останнє підтвердження того, що Росія розпочне війну увечері 23 лютого. Про це він розповів в інтерв'ю телеведучому Василю Голованову в ефірі YouTube-каналу "Україна24".

Перші повідомлення від західних партнерів особисто я отримав за чотири місяці до початку війни. Я в це не вірив, скажу чесно, але це моя особиста дурість, я маю на неї право, оскільки не є офіційною особою", — розповів він.

Гордон зазначив, що з того часу підтвердження про початок війни надходили постійно.

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"Останнього разу я отримав підтвердження 23 лютого, о 21:00, що о 4:00 ранку розпочнеться вторгнення. Колись я розповім подробиці, як це було, з дозволу всіх учасників. Це буде сенсаційно, обіцяю, обов'язково розповім усе після перемоги, заручившись необхідною згодою", — пообіцяв журналіст.

За словами Гордона, Захід повідомляв, що Україна протримається 72-96 годин. Але на подив для Заходу, Росії та всього людства, героїчна українська армія та народ чинили небачений за силою опір озвірілому агресорові.

"Коли Захід побачив, що Україна тримається і триматиметься, треба їй лише допомогти, було ухвалено всі історичні рішення. Рішення про ленд-ліз вважаю історичним та поворотним. Це Сталінградська битва Другої світової війни, екватор нинішньої", — сказав він.

Гордон заявив, що після наради у німецькому Рамштайні сорока міністрів оборони країн Заходу, включаючи США та Україну, Путін та Росія розпочали зворотний відлік. Щодо допомоги Україні після війни на відновлення вона буде необмеженою, вважає Дмитро Гордон.

"Хочу низько вклонитися народам та урядам США, Великобританії, Польщі, країн Балтії, Румунії та інших наших партнерів, які надали, надають та ще нададуть нам допомогу. Україна ніколи цього не забуде", — зазначив журналіст.

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