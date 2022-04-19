Есть шанс на чудо: в обстрелянной больнице в Мариуполе не было мирных жителей с детьми

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Появилась надежда, что в результате нового мощного авиаудара по Мариуполю по гражданской инфраструктуре никто не пострадал. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в подвергшейся бомбардировке больнице возле завода "Азовсталь" никого не было.
Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в телеграм-канале.
Опровержение
"Да, Мариуполь, в частности зона Азовстали под плотной бомбардировкой сверхтяжелых бомб. Но в зоне вокруг Азовстали уже давно никто не скрывается, особенно в разрушенном до этого здании – больнице", – написал Андрущенко.
Петр Андрющенко призвал пользоваться исключительно проверенными официальными источниками информации.
Обстановка в Мариуполе
- Чуть ранее народный депутат Сергей Тарута в Facebook сообщил, что российские военные сбросили мощную авиабомбу на больницу в районе "Азовстали" в Мариуполе, где предположительно прятались мирные граждане, в том числе дети.
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале также сообщил, что в Мариуполе российские оккупанты не только сбрасывают бомбы на "Азовсталь", но и хаотично обстреливают жилой сектор с мирными гражданами.
- Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что российские оккупанты продолжают бомбить "Азовсталь" в Мариуполе, хотя знают, что там остается мирное население. Ценой крови мариупольцев Москва хочет объявить о победе.