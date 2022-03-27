Использовали подход фашистов – мэр о блокаде Мариуполя оккупантами

Мэр Мариуполя рассказал, что оккупанты сделали с Мариуполем / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты во время бомбардировок и попыток захватить Мариуполь работали по методичке Геббельса. Они оставили местных жителей без воды, тепла, света, газа, а также создали информационный вакуум в городе.
Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью УНИАН.
"Мы можем точно говорить о том, что оккупанты работали по методичке Геббельса. Они использовали подход фашистов. Это – блокада города и лишение его критической инфраструктуры", - сказал он.
За первую неделю оккупанты разрушили все 15 вводов электроэнергии в городе. Коммунальщики пытались восстанавливать электроэнергию, но на седьмой день войны город окончательно остался без света. Соответственно, и без тепла.
"Оккупанты прекрасно понимали, какие у нас источники водоснабжения. И еще до начала активной фазы войны они перебили нам один источник, который давал 70% объема воды. Перебили электрический насос, который качал воду в Мариуполь", - добавил Бойченко.
После этого военные РФ перебили второй ввод, который служил резервным источником водоснабжения. Таким образом на девятый день войны люди остались и без воды. После этого отрезали газ.
"На следующем этапе, 21 марта, они уничтожили последний источник связи в городе. Тогда мы остались в полной тишине. В Мариуполе был искусственно создан полный информационный вакуум, в котором никто из жителей не понимает, что происходит", - заявил мэр.
Ситуация в Мариуполе:
- 25 марта экс-первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин предложил российским оккупантам взять его в заложники взамен на то, чтобы они выпустили из Мариуполя детей.
- В Мариуполе погибла 11-летняя девочка, а в Ясной Поляне – 14-летний парень. Кроме этого, стало известно еще об одном погибшем и пятерых раненых в Мариуполе.
- За захват Мариуполя отвечает генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он лично отдал приказ выпустить ракеты по роддому, где находились медики и беременные.
Напомним, Мариуполь находится в блокаде. Военные РФ уничтожают каждый район города, поэтому многие остались без жилья.