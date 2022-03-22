Для атак на Мариуполь и Чернигов армия РФ ищет солдат на сайте объявлений Avito

В российскую армию берут военных по объявлениям на Avito. Фото: коллаж "Сегодня"

Для участия в боевых действиях на территории Украины российская армия начала нанимать военнослужащих через сайт объявлений Avito. Об этом сообщил предприниматель, экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

"На сайте объявлений Avito уважаемой голландской компании Prosus, торгующейся на амстердамской бирже, продолжают искать военных для участия в "противостоянии". Пишут, что мясо ищут по направлениям Мариуполь и Чернигов. Обещают зарплату 300 тысяч рублей (около 100 тысяч грн – но это по официальному российскому нерыночному курсу)", – написал Дубилет.

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Он также добавил, что военным обещают дополнительную идеологическую подготовку.

Предприниматель призвал компании Prosus и Naspers прекратить свой бизнес в России и немедленно удалить такие объявления. В то же время он отметил, что, если Россия срочно ищет военных из-за таких объявлений, то это хороший признак.

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Как сообщал сайт "Сегодня", согласно данным Генштаба ВСУ, украинские защитники за период войны уничтожили почти 3800 единиц техники российских оккупантов. РФ потеряла уже 15 300 человек из личного состава.

В свою очередь российское издание "Комсомольская правда" сообщило, что в результате военных действий на территории Украины погибли 9861 человек, еще 16 153 человека получили ранения. Журналисты сослались на данные Министерства обороны РФ.

Также мы информировали, что президент России Владимир Путин намерен задействовать в войне против Украины несовершеннолетних россиян.