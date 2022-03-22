РФ шукає солдатів для атак на Маріуполь та Чернігів на сайті оголошень

До російської армії беруть військових за оголошеннями на Avito. Фото: колаж "Сьогодні"

Для участі у бойових діях на території України російська армія почала наймати військовослужбовців через сайт оголошень Avito. Про це повідомив підприємець, ексміністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у своєму Telegram-каналі.

"На сайті оголошень Avito шановної голландської компанії Prosus, що торгується на амстердамській біржі, продовжують шукати військових для участі в "протистоянні". Пишуть, що м'ясо шукають за напрямками Маріуполь та Чернігів. Обіцяють зарплатню 300 тисяч рублів (близько 100 тисяч грн – але офіційного російського неринкового курсу)", – написав Дубілет.

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Він також додав, що військовим обіцяють додаткову ідеологічну підготовку.

Підприємець закликав компанії Prosus та Naspers припинити свій бізнес у Росії та негайно видалити такі оголошення. Водночас він зазначив, що якщо Росія терміново шукає військових через такі оголошення, то це хороша ознака.

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Як повідомляв сайт "Сьогодні", згідно з даними Генштабу ЗСУ, українські захисники за період війни знищили майже 3800 одиниць техніки російських окупантів. РФ втратила вже 15 300 осіб із особового складу.

У свою чергу російське видання "Комсомольська правда" повідомило, що внаслідок військових дій на території України загинули 9861 особа, ще 16 153 особи отримали поранення. Журналісти послалися на дані Міністерства оборони РФ.

Також ми інформували, що президент Росії Володимир Путін має намір задіяти у війні проти України. неповнолітніх росіян.