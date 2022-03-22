Буча и Гостомель пока под контролем оккупантов – Павлюк

Под Киевом сложная ситуация / Фото: Коллаж: Сегодня

Буча и Гостомель Киевской области полностью под контролем российских оккупантов.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил руководитель Киевской ОВА Александр Павлюк, отмечает "Украина 24".

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"Пока что под оккупацией"

"Пока что под оккупацией – что Буча, что Гостомель, что полностью регион. Там пока никаких действий мы делать не можем. Нам нужно удержать противника на попытках перейти реку Ирпень и перейти в наступление на Киев", – сказал он.

По словам Павлюка, пока потенциал не позволяет украинским военным перейти к наступательным действиям в этом направлении локально.

"Мы увеличиваем потенциал, а у врага он уменьшается", – сообщил руководитель Киевской ОВА.

Напомним, бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ взяли в плен высокопоставленного штабиста 58-й российской армии. Российский подполковник был одет в нижнее белье и носки Вооруженных сил Украины.

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