Буча та Гостомель поки що під контролем окупантів – Павлюк

Під Києвом складна ситуація / Фото: Колаж: Сьогодні

Буча та Гостомель Київської області повністю під контролем російських окупантів.

Про це в інтерв‘ю Радіо Свобода повідомив керівник Київської ОВА Олександр Павлюк, зазначає "Україна 24".

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"Поки що під окупацією"

"Поки що під окупацією – що Буча, що Гостомель, що повністю регіон. Там поки що жодних дій ми робити не можемо. Нам потрібно утримати супротивника на спробах перейти річку Ірпінь та перейти в наступ на Київ", – сказав він.

За словами Павлюка, поки що потенціал не дозволяє українським військовим перейти до наступальних дій у цьому напрямку локально.

"Ми збільшуємо потенціал, а у ворога він зменшується", – повідомив керівник Київської ОВА.

Нагадаємо, бійці 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади ЗСУ взяли в полон високопоставленого штабіста 58-ї російської армії. Російський підполковник був одягнений у спідню білизну та шкарпетки Збройних сил України.

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