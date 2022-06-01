Британская разведка заявила о частичном захвате РФ Северодонецка

Российские оккупанты хотят полностью захватить Северодонецк. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские военные оккупировали большую часть Северодонецка Луганской области. Среди них есть и чеченцы. Кроме того, захватчики усилили бои в городе.

Об этом сообщили в Минобороны Британии.

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В разведке рассказали, что наземные действия РФ остаются очень сосредоточенными, а основная огневая мощь сконцентрирована в небольшом секторе Луганской области.

В течение 30-31 мая на улицах Северодонецка усилились бои, российские войска приближались к центру города.

"Более половины города, вероятно, сейчас оккупировано российскими войсками, включая чеченских военных", – отметили в британской разведке.

В Минобороны Британии добавили, что за пределами Донбасса Россия продолжает наносить ракетные удары большой дальности по инфраструктуре всей Украины.

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Кроме того, в разведке упомянули стратегически важный мост, который соединяет Украину с Румынией и украинскими портами на Дунае. Они стали критическими для украинского экспорта после блокады украинских черноморских портов Россией.

Разведка Британии объяснила, чем рискует Россия в боях за Северодонецк

Россия на Донбассе в районе Северодонецка добилась больших локальных успехов, чем раньше, за счет сосредоточения сил и огня на относительно небольшой территории. Однако это вынуждает Россию идти на риск в других местах на оккупированных территориях. Об этом заявила разведка Великобритании.

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В Минобороны Британии отметили, что продолжаются сильные обстрелы, вероятно, идут уличные бои на окраинах Северодонецка.

В то же время, политическая цель России, вероятно, состоит в том, чтобы полностью оккупировать территорию Донецкой и Луганской областей.

"Для этого России необходимо обеспечить дальнейшие сложные оперативные цели за пределами Северодонецка, включая ключевой город Краматорск и магистральную дорогу М04 Днепр-Донецк", – заявили в разведке.

Кроме того, отмечается, что захват Россией Лимана поддерживает ее основные оперативные усилия, которыми, вероятно, остается окружение Северодонецка и закрытие котла вокруг украинских сил в Луганской области.

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