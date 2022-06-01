Британська розвідка заявила про часткове захоплення РФ Сєвєродонецька

Російські окупанти хочуть повністю захопити Сєвєродонецьк. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські військові окупували більшу частину Сєвєродонецька Луганської області. Серед них є й чеченці. Крім того, загарбники посилили бої у місті.

Про це повідомили у Міноборони Британії.

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У розвідці розповіли, що наземні дії РФ залишаються дуже зосередженими, а основну вогневу міць сконцентровано в невеликому секторі Луганської області.

Протягом 30-31 травня на вулицях Сєвєродонецька посилилися бої, російські війська наближалися до центру міста.

"Понад половину міста, ймовірно, зараз окуповано російськими військами, включаючи чеченських військових", – зазначили в британській розвідці.

У Міноборони Британії додали, що за межами Донбасу Росія продовжує завдавати ракетних ударів великої дальності по інфраструктурі всієї України.

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Крім того, у розвідці згадали стратегічно важливий міст, який сполучає Україну з Румунією та українськими портами на Дунаї. Вони стали критичними для українського експорту після блокади українських чорноморських портів Росією.

Розвідка Британії пояснила, чим ризикує Росія у боях за Сєвєродонецьк

Росія на Донбасі в районі Сєвєродонецька досягла більших локальних успіхів, ніж раніше, за рахунок зосередження сил і вогню на відносно невеликій території. Однак це змушує Росію ризикувати в інших місцях на окупованих територіях. Про це заявила розвідка Великої Британії.

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У Міноборони Британії зазначили, що продовжуються сильні обстріли, ймовірно, тривають вуличні бої на околицях Сєвєродонецька.

Водночас політична мета Росії, ймовірно, полягає в тому, щоб повністю окупувати територію Донецької та Луганської областей.

"Для цього Росії необхідно забезпечити подальші складні оперативні цілі за межами Сєвєродонецька, включаючи ключове місто Краматорськ та магістральну дорогу М04 Дніпро-Донецьк", – заявили у розвідці.

Крім того, зазначається, що захоплення Росією Лимана підтримує її основні оперативні зусилля, якими, ймовірно, залишається оточення Сєвєродонецька та закриття котла навколо українських сил на Луганщині.

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