Боятся даже бабушку с пирожками! СБУ узнала, от чего седеют оккупанты под Херсоном – перехват

Оккупанты в Херсонской области дрожат от страха даже при встрече с украинскими бабушками. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты в Херсонской области страдают от украинских защитников. Враги боятся вылезать из окопов, седеют от страха и в каждой бабушке с пирожками видят корректировщика.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры российских захватчиков, которые перехватила СБУ.

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Оккупанты жалуются, что не доверяют местным жителям, ведь они могут помогать ВСУ корректировать огонь.

"Приехал к пацанам на передок, так они как деды стали, постарели. У них кукушка едет. За местных – никто не уверен: кто они такие, что они делают. Никому нельзя доверять. Идет бабка с пирожками, а ночью она может быть полковником, корректировщиком артиллерии", – рассказывает один оккупант другому.

А на советы "коллеги" о том, как надо воевать с украинцами, выдает порцию пропагандисткам штампов и в конце концов иронически советует "позвонить Володьке" Путину.

Россияне также признают, что у них нет шансов продвинуться на юге Украины:

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"У них там такие позиции… Чтобы ты понимал, у нас даже летчики боятся летать!"

В СБУ подтверждают, что наши защитники готовы сделать так, чтобы русские захватчики не только летать, но и ходить боялись на нашей земле.

Ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины подходят к Херсону. Они уже в 10 километрах от города.

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Также мы писали, что во временно захваченном Херсоне украинские патриоты обратились к российским военным. Они напомнили оккупантам, что Вооруженные силы Украины все ближе подбираются к городу и вскоре его освободят.

По данным американского аналитика, украинские защитники добрались до Киселевки, что в 26 км от Херсона. Это предел "ударного расстояния" от Новой Каховки, где находится дамба подачи воды в Крым.