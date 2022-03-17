Бомбоубежище выдержало! Что произошло в драмтеатре Мариуполя после авианалета России

Оккупанты скинули бомбы на драмтеатр / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе после авиаудара оккупантов по драмтеатру, где прятались от обстрелов мирные жители, все выжили. Завалы уже начали разбирать.

Об этом написал нардеп Сергей Тарута.

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"После страшной ночи неизвестности к утру 22-го дня войны наконец-то хорошие новости из Мариуполя!

Бомбоубежище выдержало. Завалы начали разбирать, люди выходят в живых!", – заявил он.

Со вчерашнего дня туда не могли добраться спасатели, никто не знал, выжили ли люди под завалами. В Сети писали, что бомбоубежище в театре также засыпало. К счастью, оно выдержало удар.

Ситуация в Мариуполе