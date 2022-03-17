Бомбосховище витримало! Що сталося в драмтеатрі Маріуполя після авіанальоту Росії

Окупанти скинули бомби на драмтеатр / Фото: Колаж: Сьогодні
У Маріуполі після авіаудару окупантів по драмтеатру, де ховалися від обстрілів мирні жителі, усі вижили. Завали вже почали розбирати.
Про це написав нардеп Сергій Тарута.
"Після страшної ночі невідомості на ранок 22-го дня війни нарешті хороші новини з Маріуполя!
Бомбосховище витримало. Завали почали розбирати, люди виходять живі!" - заявив він.
Відучора туди не могли дістатися рятувальники, ніхто не знав, чи люди вижили під завалами. У Мережі писали, що бомбосховище в театрі також засипало. На щастя, воно витримало удар.
Ситуація в Маріуполі
12 березня в Маріуполі російські війська обстріляли мечеть Султана Сулеймана та його дружини Роксолани, де від обстрілу ховаються люди.
Щодня Маріуполь обстрілюють російські окупанти – за 13 днів було щонайменше 22 бомбардування мирного міста. Саме з неба найбільша загроза для 400 тисяч людей, заблокованих у місті.
Українська влада направила до Маріуполя гуманітарний вантаж – воду, їжу та медикаменти.
Адміністрація портів України втратила зв'язок з маріупольською філією. Азовські портовики не виходили на зв'язок упродовж кількох днів.
Гуманітарна ситуація в українському Маріуполі, який російські окупанти взяли в облогу, погіршується з кожним днем. Вже більш ніж тиждень люди не мають доступу до чистої питної води.
У Маріуполі у полон до російських окупантів потрапила відома волонтерка-парамедик Юлія Паєвська, яку всі знають за позивним "Тайра".
- 16 березня російські кораблі розпочали обстріл Маріуполя з моря. Вогонь вели з району Білосарайської коси.