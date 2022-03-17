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Бомбосховище витримало! Що сталося в драмтеатрі Маріуполя після авіанальоту Росії

17 березня, 11:00
На драматичний театр, де ховалися сотні мирних жителів, росіяни скинули бомбу – через постійні обстріли завали почали розбирати лише наступного дня

Окупанти скинули бомби на драмтеатр / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі після авіаудару окупантів по драмтеатру, де ховалися від обстрілів мирні жителі, усі вижили. Завали вже почали розбирати.

Про це написав нардеп Сергій Тарута.

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"Після страшної ночі невідомості на ранок 22-го дня війни нарешті хороші новини з Маріуполя!
Бомбосховище витримало. Завали почали розбирати, люди виходять живі!" - заявив він.

Відучора туди не могли дістатися рятувальники, ніхто не знав, чи люди вижили під завалами. У Мережі писали, що бомбосховище в театрі також засипало. На щастя, воно витримало удар.

Ситуація в Маріуполі