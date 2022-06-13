"Боги войны" уничтожили "Грады", из которых оккупанты били по Северодонецку (видео)

ВСУ уничтожили РСЗО, из которых оккупанты били по Северодонецку. / Фото: Телеграф, Коллаж: Сегодня

Украинские операторы проводили разведку тылов противника на Северодонецком направлении, где обнаружили установки РСЗО БМ-21 "Град". Оккупанты их использовали для обстрелов Северодонецка, а также других населенных пунктов и позиций украинских военных.

Об этом сообщили в Telegram Силы специальных операций ВСУ.

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"Установив точные координаты вражеских машин с помощью беспилотного комплекса, наши воины передали эти данные артиллеристам НГУ – воинам гаубических расчетов М777. Точным огнем наши коллеги уничтожили три из четырех установок вражеских РСЗО", – говорится в сообщении.

В то же время еще одна установка "Град" в результате обстрела была повреждена. Как отмечается, корректировали артиллеристов операторы ССО Украины.

Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 13 июня:

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Ранее военный эксперт Олег Жданов сообщил, что после 22 июня противостояние в войне против России может немного уменьшиться. Мощность наступления в Северодонецке ослабевает. А к концу июня российские солдаты могут перейти уже к позиционной войне. Также разведка Британии назвала ключевой фактор, от которого будет зависеть наступление РФ.