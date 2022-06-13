"Боги війни" знищили "Гради", з яких окупанти били по Сєверодонецьку (відео)

ЗСУ знищили РСЗВ, з яких окупанти били по Сєвєродонецьку. / Фото: Телеграф, Колаж: Сьогодні

Українські оператори проводили розвідку тилів противника на Сєверодонецькому напрямку, де виявили установки РСЗВ БМ-21 "Град". Окупанти їх використовували для обстрілів Сєверодонецька, а також інших населених пунктів і позицій українських військових.

Про це повідомили в Telegram Сили спеціальних операцій ЗСУ.

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"Встановивши точні координати ворожих машин за допомогою безпілотного комплексу, наші вояки передали ці дані артилеристам НГУ – воїнам гаубичних розрахунків М777. Влучним вогнем наші колеги знищили три з чотирьох установок ворожих РСЗО", – йдеться в повідомленні.

Водночас ще одну установку "Град" внаслідок обстрілу будо пошкоджено. Як зазначається, корегували артилеристів оператори ССО України.

Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 13 червня:

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Раніше військовий експерт Олег Жданов повідомив, що після 22 червня протистояння у війні проти Росії може трохи зменшитися. Потужність наступу у Сєверодонецьку слабшає. А на кінець червня російські солдати можуть перейти вже до позиційної війни. Також розвідка Британії назвала ключовий фактор, від якого залежатиме наступ РФ.