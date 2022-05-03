"Азовсталь" бомбят беспрерывно, есть погибшие мирные жители Мариуполя – "Азов"

"Азовцы" сообщили о начале штурма завода / Коллаж "Сегодня"

Защитники Мариуполя подтвердили гибель двух женщин, которые прятались от российских обстрелов на территории завода "Азовсталь". Также они сообщили о начавшемся штурме предприятия.

Об этом заявил замкомандира батальона "Азов", который остается на территории комбината вместе с сотнями гражданских лиц.

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"Сегодня, 3 апреля, целую ночь по территории завода "Азовсталь" работала вражеская корабельная артиллерия, ствольная артиллерия. Сбрасывались сверхтяжелые авиационные бомбы. В следствие этих действий погибли две гражданские женщины. Более 10 гражданских получили ранения разной степени тяжести", – заявил капитан Святослав Паламар.

Штурм

По словам представителя "Азова", сейчас российские солдаты пытаются всеми имеющимися силами штурмовать территорию предприятия, где все еще находятся гражданские лица.

"В эти минуты идет штурм территории "Азовстали" при поддержке бронетехники, танков, с попытками высадки десанта при помощи катеров и большого количества пехоты. Мы сделаем все возможное, чтобы отбить этот штурм. Однако требуем принять немедленные меры относительно эвакуации гражданских, которые находятся на территории завода и безопасной их доставки в Запорожье и на подконтрольные Украине территории", - заявил Паламар.

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Эвакуация