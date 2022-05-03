"Азовсталь" бомбардують безперервно, є загиблі мирні жителі Маріуполя – "Азов"

"Азовці" повідомили про початок штурму заводу / Колаж "Сьогодні"

Захисники Маріуполя підтвердили загибель двох жінок, які ховалися від російських обстрілів на території заводу "Азовсталь". Також вони повідомили про штурм підприємства, що почався.

Про це заявив замкомандира батальйону "Азов", який залишається на території комбінату разом із сотнями цивільних осіб.

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"Сьогодні, 3 квітня, цілу ніч територією заводу "Азовсталь" працювала ворожа корабельна артилерія, ствольна артилерія. Скидалися надважкі авіаційні бомби. Внаслідок цих дій загинули дві цивільні жінки. Понад 10 цивільних дістали поранення різного ступеня тяжкості" , – заявив капітан Святослав Паламар.

Штурм

За словами представника "Азова", зараз російські солдати намагаються всіма наявними силами штурмувати територію підприємства, де все ще знаходяться цивільні особи.

"Ці хвилини йде штурм території "Азовсталі" за підтримки бронетехніки, танків, зі спробами висадки десанту за допомогою катерів і великої кількості піхоти. Ми зробимо все можливе, щоби відбити цей штурм. Проте вимагаємо вжити негайних заходів щодо евакуації цивільних, які знаходяться на території заводу та безпечної їх доставки у Запоріжжі та на підконтрольні Україні території", – заявив Паламар.

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Евакуація