"Азов" опубликовал ужасные кадры из Мариуполя: мертвые тела на улицах, разбомбленные дома (видео)

Российские оккупанты продолжают бомбить город / Фото: Коллаж: Сегодня
В Мариуполе оккупанты круглосуточно ведут бои, но город остается украинским благодаря нашим защитникам, которые доблестно отбивают его у врага. Видео последствий боевых действий опубликовали бойцы полка "Азов" в своем Telegram-канале.
"Город должен быть украинским, чтобы надеяться на счастливое будущее, чтобы не превратиться в один из многих уже мертвых городов непризнанных "республик", – говорится в сообщении "Азова".
Командир полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар рассказал, что под завалами в Мариуполе остаются сотни людей
"Орки сбросили сверхмощную авиабомбу, по некоторым данным, весом до 3 тонн в районе полевого госпиталя и местах, где находились гражданские, в том числе и дети. В результате люди остались под завалами. Сколько их, определить невозможно", – сказал он.
Ситуация в Мариуполе
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал местных жителей эвакуироваться из города. На сегодня запланирован гуманитарный коридор из Мариуполя, выехать смогут женщины, дети и пожилые люди
- Российские военные сбросили мощную авиабомбу на больницу в районе "Азовстали" в Мариуполе, где предположительно прятались мирные граждане, в том числе дети. Вскоре советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в подвергшейся бомбардировке больнице возле завода "Азовсталь" никого не было.
- В Мариуполе российские оккупанты не только сбрасывают бомбы на "Азовсталь", но и хаотично обстреливают жилой сектор с мирными гражданами.
- Также сообщалось, что россияне вводят в заблуждение жителей города, завязывая им белые повязки – якобы как опознавательный знак гражданского населения. Оккупанты используют мирных жителей как приманку для обнаружения огневых точек.