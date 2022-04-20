"Азов" опубликовал ужасные кадры из Мариуполя: мертвые тела на улицах, разбомбленные дома (видео)

Российские оккупанты продолжают бомбить город / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе оккупанты круглосуточно ведут бои, но город остается украинским благодаря нашим защитникам, которые доблестно отбивают его у врага. Видео последствий боевых действий опубликовали бойцы полка "Азов" в своем Telegram-канале.

"Город должен быть украинским, чтобы надеяться на счастливое будущее, чтобы не превратиться в один из многих уже мертвых городов непризнанных "республик", – говорится в сообщении "Азова".

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Командир полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар рассказал, что под завалами в Мариуполе остаются сотни людей

"Орки сбросили сверхмощную авиабомбу, по некоторым данным, весом до 3 тонн в районе полевого госпиталя и местах, где находились гражданские, в том числе и дети. В результате люди остались под завалами. Сколько их, определить невозможно", – сказал он.

Ситуация в Мариуполе