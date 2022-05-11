Арестович заявил, что в Херсонской области оккупанты расстреливают людей в новой пыточной тюрьме

Арестович рассказал, что оккупанты уничтожают людей намеренно в тюрьмах/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты орудуют в Херсонской области. Они вывозят сельскохозяйственную технику и урожай. Кроме того, враг расстреливает людей в пыточных тюрьмах.

Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на YouTube-канале "ФЕЙГИН LIVE".

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Оккупанты вывозят из Херсона практически все.

"Поступила информация, что они (оккупанты, — ред.) пытаются вывозить все из Херсона. В первую очередь хозяйственную технику, автобусы, урожай", — сказал Арестович.

Кроме того, советник главы ОП сообщил, что оккупанты создали на территории Херсона новую пыточную тюрьму. В ней они расстреливают людей.

Оккупанты обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами

В ночь на 10 мая российские оккупанты обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами. Они запрещены международными конвенциями.

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"Военная комендатура обороны города Николаева сообщает: в ночь на 10 мая окраины Николаева были обстреляны из реактивных систем залпового огня "Ураган". Российские террористические войска вновь применили против населения пригородов кассетные боеприпасы неизбирательного действия", — говорится в сообщении оперативного.

Огневое поражение потерпели частные здания и сельскохозяйственные объекты. Также повреждена система электроснабжения одного из населённых пунктов.

Информации о жертвах пока нет. По данным ОК "Юг", обстрелы производились с временно оккупированной территории Херсонской области.

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Оккупанты обстреляли окрестности Николаева/Фото: оперативное командование "Юг"

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