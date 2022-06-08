Арестович заинтриговал военной ситуацией в Северодонецке

Арестович рассказал о ситуации в Северодонецке/Фото: коллаж: "Сегодня"

В городе Северодонецк Луганской области постоянно меняется военная ситуация. В настоящее время населенный пункт не захвачен российскими оккупантами.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".

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"Северодонецк не захвачен. Наши немного откатились. Держат оборону. Работает авиация, работает артиллерия. Очень осторожно работает российская авиация. В том смысле, что боятся своих накрыть, боятся нашей ПВО. И артиллерия — да, артиллерийскую группировку они там создали такую представительную. Крепко лупят, но мы лупим в ответ. Поэтому жизнь прекрасна для обеих сторон", — сказал Арестович.

Советник главы ОП очень хочет увидеть, какая ситуация будет завтра (8 июня, — ред.).

"Я очень хочу посмотреть на завтра. Потому что потенциал есть, он накоплен, надо реализовывать. Но что-то он не реализуется. Возможно, они хотят подавить нашу артиллерию. Возможно, просто кто-то новый и аккуратный жалеет личный состав, понимая, что новый больше не дадут. А задачу выполнить надо", — отметил советник главы ОП.

Также Арестович добавил, что оккупанты могут пойти на Славянск, Краматорск, Барвенково, чтобы "все перерезать, дорезать и окружить".

Российские захватчики накрыли огнем Сумскую область

Российские оккупанты минувшие сутки продолжали обстреливать Сумскую область. В частности, захватчики атаковали Великописаревскую, Юнаковскую, Краснопольскую громады и Шосткинский район. Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.

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"Около полудня враг вел огонь из артиллерии по Великописаревской и Юнаковской общинам. После 15 был прилет из миномета по Краснопольскому району. Почти в 23 рашиста начали бить из минометов по территориям Шосткинского района", — говорится в сообщении.

Живицкий добавил, что все обстрелы российские захватчики вели с территории РФ. По предварительным данным, разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

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