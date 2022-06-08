Арестович заінтригував військовою ситуацією у Сєвєродонецьку

Арестович розповів про ситуацію в Сєвєродонецьку/Фото: колаж: "Сьогодні"

У місті Сєвєродонецьк Луганської області постійно змінюється військова ситуація. Нині населений пункт не захоплений російськими окупантами.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін Live".

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"Сєвєродонецьк не захоплений. Наші трішки відкотились. Тримають оборону. Працює авіація, працює артилерія. Дуже обережно працює російська авіація. У тому сенсі, що бояться своїх накрити, бояться нашої ППО. І артилерія — так, артилерійське групування вони там створили таку представницьку. Крепко луплять, але ми лупимо у відповідь. Тому життя прекрасне для обох сторін", — сказав Арестович.

Радника глави ОП дуже хоче побачити, яка ситуація буде завтра (8 червня, — ред.).

"Я дуже хочу подивитися на завтра. Тому що потенціал є, він накопичений, треба реалізовувати. Але щось він не реалізується. Можливо, вони хочуть подавити нашу артилерію. Можливо, просто хтось новий і акуратний жаліє особистий склад, розуміючи, що новий більше не дадуть. А завдання виконати треба", — зазначив радник глави ОП.

Також Арестович додав, що окупанти можуть піти на Слов'янськ, Краматорська, Барвінкове, щоб "все перерізати, дорізати та оточити".

Російські загарбники накрили вогнем Сумську область

Російські окупанти минулої доби продовжували обстрілювати Сумську область. Зокрема, загарбники атакували Великописарівську, Юнаківську, Краснопільську громади і Шосткинський район. Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

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"Близько опівдня ворог вів вогонь з артилерії по Великописарівській та Юнаківській громадах. Після 15 був прильот з міномету по Краснопільщині. Майже о 23 рашисти почали гатити з мінометів по територіях Шосткинського району", — йдеться в повідомленні.

Живицький додав, що всі обстріли російські загарбники вели з території РФ. За попередніми даними, руйнувань та постраждалих внаслідок атаки немає.

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