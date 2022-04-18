Арестович: Оккупанты начали наступление в Запорожской области

Алексей Арестович (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Российские войска начали наступление в Запорожской области. Около 10 тысяч вражеских солдат движутся на юг в направлении Гуляйполя.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире"Фейгин LIVE".

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"Наконец южный фас российской группировки пришел в движение, тронулся. Мы ждали этого дня... Наконец поехали туда, условно говоря, в сторону Гуляйполя Запорожской области. Двигаются они очень аккуратно, ротной тактической группой, проползая от населенного пункта... Пока что в первые два-три (населенные пункта – Ред.) зашли, но наконец обозначили какое-то движение", – сказал он.

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