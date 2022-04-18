Арестович: Окупанти розпочали наступ у Запорізькій області

Олексій Арестович (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Російські війська розпочали наступ у Запорізькій області. Близько 10 тисяч ворожих солдатів прямують на південь у напрямку Гуляйполя.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

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"Нарешті південний фас російського угруповання прийшов у рух, рушив. Ми чекали цього дня... Нарешті поїхали туди, умовно кажучи, у бік Гуляйполя Запорізької області. Рухаються вони дуже акуратно, ротною тактичною групою, проповзаючи від населеного пункту... Поки що в перші два-три (населені пункти – ред.) зайшли, але нарешті позначили якийсь рух", – сказав він.

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