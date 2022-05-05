Арестович оценил возможность ядерной войны: даже Китай вмешается

Арестович уверен, что Китай вмешается в случае применения Путиным ядерного оружия. / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович убежден, что значимость ядерного оружия преувеличена.

Об этом он рассказал телеведущей Марии Скибы в эфире общенационального марафона на YouTube-канале "Украина24".



Советник руководителя ОП признался, что считает разговоры Кремля о применении ядерного оружия "больше медийной штукой".

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"Ну вот смотрите, разрушения в Мариуполе такие, будто по нему использовали пять-шесть тактических зарядов, по меньшей мере. Но наши силы противостоят, бьется Мариуполь, власть не сдается".

Арестович провел аналогию, мол, окопанным украинским войскам ядерное оружие по силе поражения, словно мощный авиационный удар.

"Сейчас войска под Изюмом получают по пять авиаударов в день, то есть они не сломаются, народ тоже. А дальше что? Только разве что массировать эти удары, потому что одиночные ничего не дадут".

Вмешаться Китай

По мнению Арестовича, войну тактическим ядерным оружием мир терпеть не будет.

"Здесь уже вмешается Китай, потому что никто не хочет пожертвовать всей цивилизацией", – сказал советник главы ОП.

Арестович напомнил, что ряд мировых лидеров уже сделали официальные заявления по поводу последствий применения РФ ядерного оружия.

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"Госпожа Виктория Нуланд сообщила, что последствия будут катастрофическими, и добавила, что ей звонил глава Комитета объединенных штабов, а это означает военный ответ. Наши партнеры в официальных и неофициальных разговорах говорят, что в случае применения ядерного оружия, скорее всего, будет ответ".

Алексей Арестович даже высказал предположение, что у западных партнеров есть разведданные и на опережение предупредят РФ, что не стоит применять ядерное тактическое оружие.

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