Арестович оцінив можливість ядерної війни: навіть Китай втрутиться

Арестович переконаний, що Китай втрутиться у разі застосування Путіним ядерної зброї. / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович переконаний, що вага ядерної зброї перебільшена.

Про це він розповів телеведучій Марії Скибі в ефірі загальнонаціонального марафону на YouTube-каналі "Україна24".



Радник керівника ОП зізнався, що вважає розмови Кремля про застосування ядерної зброї "більше медійною штукою".

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"Ну от дивіться, зруйнування в Маріуполі такі, ніби по ньому використали п’ять-шість тактичних зарядів щонайменше. Але наші сили протистоять, б’ється Маріуполь, влада не здається".

Арестович провів аналогію, мовляв, окопаним українським військам ядерна зброя за силою ураження, неначе потужний авіаційний удар.

"Зараз війська під Ізюмом отримують по п’ять авіаударів на день, тобто вони не зламаються, народ також. А далі що? Тільки хіба що масувати ці удари, бо поодинокі нічого не дадуть".

Втрутиться Китай

На думку Арестовича, війну тактичною ядерною зброєю світ терпіти не буде.

"Тут вже втрутиться Китай, тому що ніхто не хоче пожертвувати всією цивілізацією", – сказав радник глави ОП.

Арестович нагадав, що ряд світових лідерів вже зробили офіційні заяви щодо наслідків застосування РФ ядерної зброї.

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"Пані Вікторія Нуланд повідомила, що наслідки будуть катастрофічними, і додала, що їй телефонував голова Комітету об’єднаних штабів, а це означає військову відповідь. Наші партнери в офіційних і неофіційних розмовах говорять, що у разі застосування ядерної зброї скоріш за все буде відповідь".

Олексій Арестович навіть висловив припущення, що західні партнери мають розвіддані і на випередження попередять РФ, що не варто застосовувати ядерну тактичну зброю.

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