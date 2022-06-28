Арестович оценил вероятность вторжения Беларуси в Украину

Арестович обсудил с Фейгиным вероятное вторжение Беларуси. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что Беларусь с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину участвует в военной агрессии против нашего государства. Путин пытается втянуть Лукашенко в войну по максимуму.

Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

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"Там есть признаки, похожие на подготовку к мобилизации в Беларуси, вызов резервистов. С одной стороны, это может делаться в рамках учений, с другой – под видом учений. Мы держим это на плотном контроле. Президент и мы, наши партнеры с Запада. Президент не случайно вчера обращался к народу Беларуси, сказал, что вас втягивают в войну, не делайте этого, подумайте", – сказал он.

Также Арестович добавил, что действия Лукашенко и Путина, в частности прямые угрозы НАТО, могут вызвать крайне резкую реакцию Запада.

"Мы не боимся. Все страшные планы белорусской армии сведутся к тому, что они выставят максимум 10-12-тысячную группировку... Ну, может, 20 соберут там... Лукашенко будет петлять до последнего. Он не хочет начинать войну", – уверил советник ОПУ.

Белорусский диктатор получает сигналы от Запада, говорит Арестович. Они гармонично совпадают с его собственными мыслями по этому поводу.

"Россия свой ход сделала, она отрезала себе пути в светлое будущее, а режим Александра Лукашенко еще не сделал", – сказал советник ОПУ.

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Ранее мы сообщали, что российский офицер призвал белорусов не влезать в войну с Украиной.

Также напомним, есть уже пять признаков, что Лукашенко таки нападет.