Российский офицер призвал белорусов не влезать в войну с Украиной (видео)

Прозревший оккупант не советует становиться трупами

Оккупант, прошедший Мариуполь, дает дельный совет / Коллаж "Сегодня"

Один пленный российский офицер решил на камеру сделать видеообращение к народу Беларуси с тем, чтобы солдаты этой страны не шли на войну в Украину. Командир роты честно предупредил, что либо матери не дождутся своих сыновей, либо солдаты вернутся искалеченными либо окажутся в плену.

Об этом говорится в видеообращении пойманного и прозревшего оккупанта, которое разместил советник главы МВД Анатолий Геращенко.

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Обращение

"Я, Слепнев Виктор Борисович, командир роты 810 бригады морской пехоты, которая базируется в городе Севастополе, хочу обратиться к братскому народу Беларуси. Дорогие братья! Сделайте все, чтобы вас ни в коем случае не втянули в эту кровопролитную войну. Если к нам наше командование относится как ко второму сорту и нас кидает на убой. Нам рассказывается одно, а делается совершенно другое. За четыре месяца практически ничего не изменяется. Потери только растут. Подумайте о том, какое отношение будет к вам. Ваши жены, матери будут вас ждать домой, или встречать искалеченными, или ждать из плена. Сделайте так, чтобы вас не втянули в эту кровопролитную войну", – неожиданно осознал всю реальность спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российский офицер.

Слепнев точно знает, что советует, поскольку ранее он участвовал в боевых действиях в Мариуполе и активно агитировал срочников подписывать контракты.

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