Арестович оцінив можливість вторгнення Білорусі в Україну

Арестович обговорив з Фейгіним ймовірне вторгнення Білорусі. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що Білорусь від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну бере участь у військовій агресії проти нашої держави. Путін намагається втягти Лукашенка у війну по максимуму.

Про це Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

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"Там є ознаки, схожі на підготовку до мобілізації в Білорусі, виклик резервістів. З одного боку, це може робитися в рамках навчань, з іншого – під виглядом навчань. Ми тримаємо це на щільному контролі. Президент і ми, наші партнери з Заходу. Президент не випадково вчора звертався до народу Білорусі, сказав, що вас втягують у війну, не робіть цього, подумайте", – сказав він.

Також Арестович додав, що дії Лукашенка та Путіна, зокрема прямі загрози НАТО, можуть спричинити вкрай різку реакцію Заходу.

"Ми не боїмося. Усі страшні плани білоруської армії зведуть до того, що вони виставлять максимум 10-12-тисячне угруповання... Ну, може, 20 зберуть там... Лукашенко петлятиме до останнього. Він не хоче розпочинати війну", – запевнив радник ОПУ.

Білоруський диктатор отримує сигнали від Заходу, каже Арестович. Вони гармонійно збігаються з його власними думками щодо цього.

"Росія свій хід зробила, вона відрізала собі шляхи у світле майбутнє, а режим Олександра Лукашенка ще не зробив", – сказав радник ОПУ.

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Раніше ми повідомляли, що російський офіцер закликав білорусів не залазити у війну з Україною.

Також нагадаємо, є вже п'ять ознак, що Лукашенко таки нападе.