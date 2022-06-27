Російський офіцер закликав білорусів не залазити у війну з Україною (відео)

Прозрілий окупант не радить ставати трупами

Окупант, який пройшов Маріуполь, дає слушну пораду / Колаж "Сьогодні"

Один полонений російський офіцер вирішив на камеру зробити відеозвернення до народу Білорусі для того, щоб солдати цієї країни не йшли на війну до України. Командир роти чесно попередив, що або матері не дочекаються своїх синів, або солдати повернуться скаліченими, або опиняться в полоні.

Про це йдеться у відеозверненні спійманого та прозрілого окупанта, який розмістив радник голови МВС Анатолій Геращенко.

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Звернення

"Я, Слєпньов Віктор Борисович, командир роти 810-ї бригади морської піхоти, яка базується у місті Севастополі, хочу звернутися до братнього народу Білорусі. Дорогі брати! Зробіть усе, щоб вас у жодному разі не втягнули у цю кровопролитну війну. Якщо до нас наше командування ставиться як до другого сорту і кидає нас на забій. Нам розповідається одне, а робиться зовсім інше. За чотири місяці практично нічого не змінюється. Втрати лише зростають. Подумайте про те, що буде з вами. Ваші дружини, матері вас чекатимуть додому, або зустрічатимуть покаліченими, або чекатимуть із полону. Зробіть так, щоб вас не втягнули у цю кровопролитну війну", – несподівано усвідомив усю реальність спецоперації щодо денацифікації та демілітаризації України російський офіцер.

Слєпньов точно знає, що радить, оскільки раніше він брав участь у бойових діях у Маріуполі та активно агітував строковиків підписувати контракти.

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