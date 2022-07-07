Арестович оценил перспективу наступления оккупантов на Харьков

Арестович рассказал, высока ли вероятность того, что оккупантов перебросят на Харьков/Фото: коллаж: "Сегодня"
Перспектива наступления оккупантов на Харьков существует. Однако, скорее всего, захватчиков туда не отправят.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".
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"На Севере их продвижение остановилось, так как они получили там люлей. Но за их спинами в Белгородской области стоит 144 дивизия в полном составе, если они пойдут на Харьков, то будет неприятно. Но я думаю их отправят на усиление Славянска/Краматорска.
Сейчас они находятся на Харьковском направлении, чтоб мы не перебрасывали войска на Изюм. Бросать на Харьков нет смысла, будут потери и они не решат никакую боевую задачу. А если их таки кинут — то они идиоты", — сказал Арестович.
Окончание войны в Украине
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович озвучил свой новый прогноз, когда в Украине может закончиться война.
Арестович предположил, что Украина "разберется с этой проблемой" через 2,5 года.
"С активными военными действиями, я думаю, еще быстрее. Посмотрим. Трудно сказать, но я думаю, что все будет в порядке", — сказал он.
Арестович отметил, что российская армия уже утратила способность добиваться каких-либо успехов в Украине.
"Нюанс в том, что раньше они могли на отдельных направлениях бодаться, у них хватало сил и средств. Сейчас им надо сосредотачивать войска, снимать их с других участков фронта, это очень плохая война, бесперспективная", — добавил он.
Кроме этого, он сказал, что нынешний месяц покажет многое в войне, а к началу августа будет понятно, "кто куда выходит".
Ранее Арестович рассказывал, какую цену заплатили оккупанты за захват Луганской области. Также советник главы Офиса президента назвал самый большой и последний успех РФ на войне в Украине.