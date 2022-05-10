Арестович об ударах по Украине: обстреливают двумя типами ракет

Арестович рассказал, какими ракетами РФ обстреливает Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Армия России начала применять для ракетных ударов по Украине ракеты двух типов – советские Х-22 и современные гиперзвуковые "Кинжалы". В результате обстрелы могут стать более разрушительными.

Об этом сообщил в Facebook внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя ракетный удар по Одессе.

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"Семь ракет в Одессу… Российская сторона применяет сейчас в основном ракеты типа Х-22 (старое советское изделие 60-хх годов, с круговой вероятной ошибкой отклонения 200-300 метров и очень сложный и опасной процедурой снаряжения/применения, там высокотоксичное топливо) и "Кинжалы" – современную гиперзвуковую ракету с самолетов Миг-31", – рассказал он.

Как объяснил советник главы ОПУ, применение одновременно самых древних (и опасных) и самых современных ракет, показывает, что у армии РФ "пошла экономия высокоточных ракет, занимающих нишу между унылым старьем и немногим количеством самого современного оружия".

По словам Арестовича, это означает две вещи:

будет больше промахов и, соответственно, попаданий в жилые кварталы (Х-22),

будет больше попаданий в выбранные цели ("Кинжал"), без возможности перехватить (гиперзвуковые ракеты не перехватываются).

Как объяснил советник главы ОПУ, россияне надеются ракетными ударами посеять панику:

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"Сочетание точных попаданий с одной стороны и участившиеся случаев разрушений жилых кварталов с другой даст медийную, а значит и – психологическую картинку массового ракетного террора. Она, в свою очередь, породит эффект неспособности ВСУ противостоять противнику в этом отношении, и подтолкнет истерические срывы в общественном сознании. На истерические срывы в общественном сознании, как на общий негативный фон будет качественнее ложится прочая "зрада", которой хватает и даже больше, чем хватает".

Арестович призвал украинцев не пренебрегать воздушной тревогой – особенно тех, кто живет возле объектов критической инфраструктуры и/или военных объектов. Также он посоветовал не поддаваться панике и поменьше смотреть телевизор.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, есть жертвы

Российские оккупанты в ночь на 10 мая выпустили по Одессе 7 крылатых ракет. Ракеты попали в торговый центр и склад.

"Враг продолжает психологическое давление и вот такие истерические атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. К сожалению, 1 человек погиб, 5 ранены доставлены в больницу, им оказана помощь", – говорится в сообщении оперативного командования "Юг".

При обстреле Одессы оккупанты использовали устаревшие крылатые ракеты Х-22.