Арестович про удари по Україні: обстрілюють двома типами ракет

Арестович розповів, якими ракетами РФ обстрілює Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Армія Росії почала застосовувати для ракетних ударів по Україні ракети двох типів - радянські Х-22 та сучасні гіперзвукові "Кинжали". В результаті обстріли можуть стати більш руйнівними.

Про це повідомив у Facebook позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович, коментуючи ракетний удар по Одесі.

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"Сім ракет в Одесу... Російська сторона застосовує зараз в основному ракети типу Х-22 (старий радянський виріб 60-хх років, з ймовірним помилковим відхиленням 200-300 метрів і дуже складною і небезпечною процедурою спорядження/застосування, там високотоксичне паливо) і "Кинжали" – сучасну гіперзвукову ракету з літаків МІГ-31", – розповів він.

Як пояснив радник голови ОПУ, застосування одночасно найдавніших (і небезпечних) і найсучасніших ракет, показує, що в армії РФ "пішла економія високоточних ракет, що займають нішу між безрадісною старістю і нечисленною найсучаснішою зброєю".

За словами Арестовича, це означає дві речі:

буде більше промахів і, відповідно, влучань у житлові квартали (Х-22),

буде більше влучань у вибрані цілі ("Кинжал"), без можливості перехопити (гіперзвукові ракети не перехоплюються).

Як пояснив радник голови ОПУ, росіяни сподіваються ракетними ударами посіяти паніку:

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"Поєднання точних влучень з одного боку і почастішання випадків руйнувань житлових кварталів з іншого дасть медійну, а значить і – психологічну картинку масового ракетного терору. На істеричні зриви в суспільній свідомості, як на загальний негативний фон якісніше лягає інша "зрада", якої вистачає і навіть більше, ніж вистачає".

Арестович закликав українців не нехтувати повітряною тривогою – особливо тих, хто живе біля об'єктів критичної інфраструктури та/або військових об'єктів. Також він порадив не піддаватися паніці та поменше дивитися телевізор.

Окупанти завдали ракетного удару по Одесі, є жертви

Російські окупанти в ніч проти 10 травня випустили по Одесі 7 крилатих ракет. Ракети влучили в торговий центр та склад.

"Ворог продовжує психологічний тиск і ось такі істеричні атаки на мирних жителів та цивільну інфраструктуру. На жаль, 1 особа загинула, 5 поранених доправлено до лікарні, їм надано допомогу", – йдеться у повідомленні оператиного командування "Південь".

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Під час обстрілу Одеси окупанти використали застарілі крилаті ракети Х-22.