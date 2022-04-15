Битвы невидимого фронта. Как ФСБ вербует агентов в Украине и Евросоюзе

Секретные службы России не жалеют денег на вербовку и подкуп иностранцев

СБУ регулярно сообщает о задержании очередного шпиона и раскрытии агентурных сетей. Фото: "Сегодня"

Тема агентов ФСБ, действующих в Украине и Европе, которую подробно освещал сайт " Сегодня", получила развитие. В Германии грянул грандиозный шпионский скандал. Мы попытались выяснить, кто может быть к нему причастен, как действуют шпионы ФСБ и как работают украинские контрразведчики.

Утечка секретной информации в Германии

14 апреля председатель комитета Бундестага по обороне Мари- Агнесс Штрак-Циммерманн подала в прокуратуру Берлина заявление о возбуждении уголовного дела в связи с возможным разглашением сведений, составляющих гостайну. Они были обнародованы после закрытых слушаний в Бундестаге по войне России против Украины.

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Как сообщило Deutsche Welle, Федеральная разведывательная служба Германии (BND) перехватила радиопереговоры военных Вооруженных сил РФ, в которых содержится подробная информация об убийствах украинских мирных жителей. Немецкая разведка подозревает, что детали переговоров позже были переданы СМИ.

Мари- Агнесс Штрак-Циммерманн подала в прокуратуру Берлина заявление о возбуждении уголовного дела. Фото: dw.com

На прошлой неделе BND представила протоколы перехвата комитету Бундестага по контролю за деятельностью спецслужб и комитетам по обороне и иностранным делам. Не исключено, что утечка информации могла произойти на этапе передачи протоколов от разведки к парламентариям.

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После того, как стало известно о протоколах перехвата, российские военные закрыли каналы, по которым вели переговоры и заблокировали доступ к другим источникам информации.

В ближайшее время прокуратура Берлина начнет искать причастных к сливу секретной информации в СМИ. Следствие должно установить – произошла ли утечка из-за халатности немецких чиновников или же это дело рук агентов российских спецслужб, которые активизировались в Европе после начала войны в Украине.

Украинские разведчики раскрыли европейских агентов ФСБ

Напомним, что 28 марта, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что получили список сотрудников ФСБ России, участвующих в преступной деятельности на территории Европы. Украинские разведчики также опубликовали имена, места работы, адреса регистрации и паспортные данные 620 агентов ФСБ, действующих на Западе.

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"Каждый европеец должен знать их имена", – говорилось в сообщении ГУР МО.

Перед Майданом в Украине находились 30 генералов ФСБ

Активную деятельность ФСБ пытается вести и в Украине. СБУ регулярно сообщает о задержании очередного шпиона и в скрытии агентурных сетей.

По данным украинской спецслужбы, особого размаха активность ФСБ в Украине достигла перед Майданом 2013-2014 годов, когда российские силовики активно сотрудничали с руководством СБУ и МВД, а у тогдашнего премьер-министра Николая Азарова были российские советники (не говоря уж о том, что министр обороны и вовсе был гражданином РФ – Ред.). Во время самой же Революции Достоинства в Украину трижды приезжали большие группы генералов ФСБ. Об этом, в частности, сообщил в Оболонском райсуде Киева экс-глава СБУ Валентин Наливайченко во время показаний по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича.

"В декабре 2013 года в Украину приезжали 30 российских генералов и офицеров ФСБ", – сказал он.

Валентин Наливайченко: "В декабре 2013 года в Украину приезжали 30 генералов и офицеров ФСБ". Фото spravedlyvist.com.ua

После Майдана и смены власти в Украине СБУ начала проводить активную зачистку сотрудников ФСБ, однако российской спецслужбе удавалось внедрять новых агентов. Одни из них собирали важную информацию, другие вели подрывную деятельность, нацеленную на ухудшение имиджа украинской власти и популяризацию пророссийских настроений среди населения, третьи находились в ожидании приказа и начали организовывать диверсии после вторжения России в Украину.

"Спящие группы" шпионов ждали ждали часа "Ч"

Как сообщил Telegram-канал Верховной Рады Украины, агенты ФСБ на протяжении долгого времени жили буквально в одних домах с украинцами и ждали указаний руководства.

"На территорию Украины в каждый населенный пункт въехали "спящие группы". Указанные лица снимали квартиры, проживали там и ждали часа "Ч". В основном, квартиры снимали, пользуясь услугами риэлторов", – говорится в сообщении.

В Раде также добавили, что после российского вторжения "спящие группы" приступили к выполнению своих задач. Они координировали деятельность диверсантов и сами были участниками ДРГ, наводили вражеский огонь на важные объекты, совершали нападения на отряды теробороны, информировали своих кураторов о местах расположения блокпостов, воинских частей и подразделений, а также передвижении военной техники.

Шпионом может быть каждый

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта отмечает, что иностранные спецслужбы не выстраивают агентурную сеть под какой-то определенный период, а создают базу шпионов, действующих постоянно либо с возможностью их потенциального использования в определенных ситуациях.

"Конечно, в случае обострений и конфликтов между странами деятельность спецслужб усиливается и они мобилизуют все свои ресурсы", – говорит "Сегодня" эксперт.

По его словам, политика ФСБ, в частности, по вербовке агентов напоминает сеть с мелкими ячейками. В их число могут входить люди абсолютно разных социальных слоев и специальностей.

"Шпионом может быть каждый. От обычных граждан до крупных чиновников или военных с большими погонами, имеющих доступ к гостайне. Каждый может оказаться полезным в своей сфере", – объясняет нам эксперт.

Сергей Шабовта: "Шпионом может быть каждый". Фото: скриншот

Криминалитет на службе ФСБ

Также, по его словам, агентами спецслужб часто становятся представители преступного мира.

"Недавно в Одессе была задержана преступная группировка, лидер которой был агентом ФСБ", – говорит нам Шабовта.

К слову, бывший первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин в интервью УНИАН отмечал, что большинство украинских "воров в законе" сотрудничают с ФСБ.

"Почти все украинские "воры в законе" коронованы в Российской Федерации. Насколько знаю, полиция там с ними плотно работает. "Воров", которые от сотрудничества отказываются, преследуют и они выезжают за пределы страны. Выходит, имеет место определенная договоренность, предполагающая какое-то сотрудничество. Таким образом, имевший отношение к коронации украинца российский "вор" может на него влиять. Ставить конкретные задачи, которые тот должен выполнять в Украине. Да, считаю, что большинство "воров в законе" сотрудничают с ФСБ", – подчеркнул Аброьскин.

Вячеслав Аброськин: "Большинство "воров в законе" сотрудничают с ФСБ" / Фото: Нацполиция

С ним соглашается и Сергей Шабовта.

"Представители криминального мира часто работает в связке с ФСБ. Еще одно тому подтверждение – это задержание лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Согласно заявлению главы СБУ Ивана Баканова, организовала попытку бегства Медведчука за границу – ФСБ, которой помогал лидер одной из преступных группировок Украины", – отмечает Шабовта.

Эксперт также отмечает большую роль в агентурной сети шпионов – иностранных дипломатов.

"Дипломатический корпус – это узаконенная разведка иностранного государства, находящаяся под защитой дипломатического статуса. Как минимум, треть сотрудников посольств являются профессиональными разведчиками. Именно они чаще всего и курируют работу своих шпионов внутри страны", – говорит Шабовта.

В то же время эксперт отмечает, что украинская разведка не отстает в работе от вражеской спецслужбы.

"ГУР МО "не пасет задних". Наша разведка эффективно работает в тылу врага, добывая важные для страны сведения, в том числе и списки агентов ФСБ. А контрразведка СБУ в это время обнаруживает российских шпионов и задерживает диверсантов", – резюмирвал Шабовта.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что СБУ разоблачила вражеского корректировщика огня и сеть по вербовке информаторов.

Также мы информировали, что СБУ совместно с прокуратурой задержала мужчину, который являлся агентом Главного управления Генерального штаба России и до 2019 года работал в Администрации президента Украины.