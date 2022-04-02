У "ДНР" видали указ, щоб вилучати майно України на окупованих територіях

Згідно зі статтями Женевської конвенції, знищення та присвоєння чужого майна окупаційною владою забороняється. Такі дії кваліфікуються як військові злочини

У «ДНР» видали указ про вилучення державного та комунального майна України / Колаж "Сьогодні"

У так званій "ДНР" видано указ про привласнення собі рухомого та нерухомого майна державних, а також комунальних підприємств на тимчасово зайнятих територіях України.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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Окупаційна влада ухвалила, що в населених пунктах, які захопить ворог, вилучатиметься все майно України державної та комунальної власності.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини РФ в Україні" , – йдеться у повідомленні.

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Стріляли по мирних жителів

На Донеччині затримали цілий "підрозділ" бойовиків терористичної "ДНР", які стріляли по мирних жителів та об'єктах критичної інфраструктури у Маріуполі, Краматорську, Волновасі, Сартані та Талаківці.

Ці 13 окупантів стріляли у мирних жителів, житлових масивів та об'єктів критичної інфраструктури.

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