В "ДНР" издали указ, чтобы изымать имущество Украины на оккупированных территориях

В так называемой "ДНР" издан указ об присваивать себе движимого и недвижимого имущества государственных, а также коммунальных предприятий на временно занятых территориях Украины.
Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Оккупационные власти постановили, что в населенных пунктах, которые захватит враг, будет изыматься все имущество Украины государственной и коммунальной собственности.
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"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине", – говорится в сообщении.
Стреляли по мирным жителям
В Донецкой области задержали целое "подразделение" боевиков террористической "ДНР", которые стреляли по мирным жителям и объектам критической инфраструктуры в Мариуполе, Краматорске, Волновахе, Сартане и Талаковке.
Эти 13 оккупантов стреляли по мирным жителям, жилым массивам и объектам критической инфраструктуры.
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