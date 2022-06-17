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Мир на умовах Путіна неможливий: Шольц підбив підсумки свого візиту до Києва

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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17 червня, 03:59
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Канцлер Німеччини зазначив, що президент РФ плаває в ілюзіях
Шольц назвав "ілюзією Путіна" очікування Кремля, що Росії вдасться захопити частину території України/Фото: колаж: "Сьогодні"
Шольц назвав "ілюзією Путіна" очікування Кремля, що Росії вдасться захопити частину території України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Німеччина відкидає "мир під диктування" на умовах, нав'язаних Москвою в односторонньому порядку. Санкції проти Росії будуть діяти до тих пір, поки країна не досягне справедливої угоди з Україною.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц за підсумками поїздки до Києва, повідомляє телеканал ARD.

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Він назвав "ілюзією Путіна" очікування Кремля, що Росії вдасться захопити частину території України, а потім дочекатися змін з плином часу.

Шольц заявив, що необхідно домогтися, щоб РФ відмовилася від плану "захопити частину України за допомогою жорстокого насильства" і від своєї "імперіалістичної концепції зміни кордонів країн".

Президент Франції Еммануель Макрон у своїй промові під час візиту говорив про підтримку Києва аж до перемоги України, в той час, як Шольц заявив про "неможливість нав'язаного Росією миру". Канцлер у відповідь назвав можливість такого світу "ілюзією Путіна", який вважає, що "зможе захопити землі і дочекатися, коли часи зміняться".

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"Це ілюзія, і я Путіну це говорив. Наприклад, санкції щодо Росії будуть діяти до тих пір, поки країна не досягне справедливої угоди з Україною. Це умови миру будуть вирішувати жителі, парламент, президент України", — зазначив Шольц.

Що казав Шольц під час перебування у Києві?

  • "Ми не лише хочемо продемонструвати солідарність, ми також хочемо запевнити, що допомога, яку ми організуємо – фінансова, гуманітарна, а також коли йдеться про озброєння – буде продовжена. І ми продовжимо її надавати доти, доки це буде необхідно для боротьби України за незалежність".
  • "Росія силою намагається пересунути кордони всередині Європи, і це неприйнятно. Тому Німеччина разом з іншими країнами світу з першого дня стала на бік України".
  • "Німеччина давно зламала свою державну традицію – ми почали постачати Україні зброю. І ми робитимемо це й надалі стільки, скільки Україна матиме потребу. Ми вчимо українських військових користуватися німецькою зброєю – самохідними гаубицями та зенітними установками. Ми також пообіцяли поставити установки "Ірис", які захищатимуть цілі міста від повітряних нападів. Ми також домовилися зі США та Великою Британією, що постачатимемо установки залпового вогню".
  • "Я хочу запевнити вас у підтримці українців у їхній героїчній боротьбі. Викликає захоплення, як українці, мужні солдати, борються з вторгненням Росії. За це я хочу вам, пане президенте, висловити своє захоплення. Разом зі своїм французьким колегою, з прем'єр-міністром Італії та з президентом Румунії ми прибули, щоб висловити це особисто".
  • "Страшно, які руйнування завдає ця війна. І ще гірше, коли бачиш, наскільки безглузде це насильство".

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що мер Києва Віталій Кличко зустрівся з Шольцем. Також ми писали, що Драґі назвав термін, до якого необхідно розблокувати Чорне море.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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