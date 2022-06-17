Мир на условиях Путина невозможен: Шольц подвел итоги своего визита в Киев

Канцлер Германии отметил, что президент РФ плавает в иллюзиях

Шольц назвал "иллюзией Путина" ожидание Кремля, что России удастся захватить часть территории Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Германия отвергает "мир под диктовку" на условиях, навязанных Москвой в одностороннем порядке. Санкции против России будут действовать до тех пор, пока страна не достигнет справедливого соглашения с Украиной.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам поездки в Киев, сообщает телеканал ARD.

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Он назвал "иллюзией Путина" ожидание Кремля, что России удастся захватить часть территории Украины, а затем дождаться изменений с течением времени.

Шольц заявил, что необходимо добиться, чтобы РФ отказалась от плана "захватить часть Украины с помощью жестокого насилия" и от своей "империалистической концепции изменения границ стран".

Президент Франции Эммануэль Макрон в своей речи во время визита говорил о поддержке Киева вплоть до победы Украины, в то время, как Шольц заявил о "невозможности навязанного Россией мира". Канцлер в ответ назвал возможность такого мира "иллюзией Путина", который считает, что "сможет захватить земли и дождаться, когда времена изменятся".

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"Это иллюзия, и я Путину это говорил. К примеру, санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока страна не достигнет справедливого соглашения с Украиной. Это условия мира будут решать жители, парламент, президент Украины", — отметил Шольц.

Что говорил Шольц во время пребывания в Киеве?

"Мы не только хотим продемонстрировать солидарность , мы также хотим заверить, что помощь, которую мы организуем — финансовая, гуманитарная, а также когда речь идет о вооружениях будет продолжена. И мы продолжим ее предоставлять до тех пор, пока это будет необходимо для борьбы Украины за независимость".

, мы также хотим заверить, что помощь, которую мы организуем — финансовая, гуманитарная, а также когда речь идет о вооружениях будет продолжена. И мы продолжим ее предоставлять до тех пор, пока это будет необходимо для борьбы Украины за независимость". "Россия силой пытается передвинуть границы внутри Европы, и это неприемлемо. Поэтому Германия вместе с другими странами мира с первого дня стала на сторону Украины".

"Германия давно сломала свою государственную традицию — мы начали поставлять Украине оружие. И мы будем делать это и дальше столько, сколько Украина будет нуждаться. Мы учим украинских военных пользоваться немецким оружием – самоходными гаубицами и зенитными установками. Мы также пообещали поставить установки "Ирис", которые будут защищать целые города от воздушных нападений. Мы также договорились с США и Великобританией, что будем поставлять установки залпового огня".

"Я хочу заверить вас в поддержке украинцев в их героической борьбе. Вызывает восхищение, как украинцы, мужественные солдаты, борются с вторжением России. За это я хочу вам, господин президент, выразить свое восхищение. Вместе со своим французским коллегой, с премьер-министром Италии и с президентом Румынии мы прибыли, чтобы выразить это лично".

"Страшно, какие разрушения наносит эта война. И еще хуже, когда видишь, насколько нелепо это насилие".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко встретился с Шольцем. Также мы писали, что Драги назвал термин, до которого необходимо разблокировать Черное море.