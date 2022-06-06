Комбат "Свободи" знайшов шокуюче порівняння для боїв за Сєверодонецьк

Окупанти мають певну перевагу в ствольній артилерії, кількості танків, можливо, і в кількості людей і активно використовує цю перевагу. Нам доводиться постійно маневрувати.
Командир батальйону "Свобода" Петро Кузік розповів про бої у Сєвєродонецьку.
"Це все за дуже важких умов, дуже страшно, але нагадує "Контрстрайк". Стратегічно з нашого боку ми чекаємо на посилення, особливо закрити проблему в артилерії. З їхнього боку якісь незрозумілі штурми, як ми називаємо, "м'яса" піхоти", – зазначив він.
Кузик додав, що захисники буквально борються за кожну оселю, за кожну вулицю.
"Іноді в якийсь день ми можемо на квартал просунутися, в якийсь день нас можуть відкинути на квартал", – сказав він.
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