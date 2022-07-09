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Американські аналітики розповіли, чого бояться війська РФ в Україні

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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9 липня, 06:45
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Окупанти продовжують проводити обмежені наступальні дії
Військові РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Військові РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Експерти Інституту вивчення війни припускають, що окупанти взяли оперативну паузу для відновлення боєздатності з'єднань. А тактичні обмежені наступальні дії на Донбасі пояснюються побоюваннями контратак з боку ЗСУ.

Про це повідомляє ISW.

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Російські війська після захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська явно потребують відновлення підрозділів та нарощування можливостей перед початком чергової широкомасштабної наступальної операції.

Тому вони знаходяться в оперативній паузі в цьому секторі ведення бойових дій. Але усвідомлюючи небезпеку перехоплення українськими військами оперативної ініціативи, підрозділи російської армії продовжують проводити обмежені наступальні дії на цій ділянці й в інших місцях уздовж лінії фронту.

"Коли російське військове командування вирішить, що достатньо підготувалося до відновлення більшої наступальної операції, воно, скоріш за все, продовжить масштабне просування з великою кількістю військ і більшою завзятістю, ніж зараз. Вихід із оперативної паузи може бути поступовим і не відразу помітним", — йдеться в аналізі ISW.

Раніше ми повідомляли, що окупанти влаштували вечірній обстріл Харкова, після "прильотів" почалася пожежа.

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Також нагадаємо, у Маріуполі окупанти створили нову загрозу для людей.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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