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СЬОГОДНІ Війна Військовий трибунал для Росії

ОБСЄ визнала обстріл пологового будинку та драмтеатру у Маріуполі військовими злочинами

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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13 квітня, 22:53
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Автори звіту не були в Україні, а інформацію збирали від офіційних осіб, військових експертів, журналістів та очевидців
ОБСЄ опублікувала звіт про військові злочини РФ на території України
ОБСЄ опублікувала звіт про військові злочини РФ на території України / Фото: Колаж: Сьогодні

Обстрілюючи мирне населення, пологовий будинок та драматичний театр у Маріуполі, Росія порушила міжнародне гуманітарне право в Україні. Усі факти військових злочинів ОБСЄ задокументувала у своєму звіті , який опублікувала у середу.

"Місія дійшла висновку, що пологовий будинок був зруйнований внаслідок атаки з боку російських сил. З російських пояснень випливає, що напад був навмисним. Ні попередження, ні часу на евакуацію не було. Отже, ця атака є явним порушенням міжнародного гуманітарного права. Особи, відповідальні за нього, скоїли військовий злочин ", – йдеться у звіті.

Це також стосується руйнування драмтеатру, під яким у бомбосховищі ховалися сотні жителів Маріуполя. На ньому величезними літерами на землі по обидва боки будівлі було написано "ДІТИ".

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Доповідь складається з 110 сторінок у яких докладно описані випадки умисних убивств, катувань, згвалтувань та викрадень цивільних осіб. Звіт охоплює перший місяць війни в Україні – з 24 лютого до 1 квітня. У ньому поки що немає інформації про військові злочини росіян у Бучі, Ірпені та інших населених пунктах Київської області.

Звірства РФ у Маріуполі

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Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
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