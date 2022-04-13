ОБСЕ признала обстрел роддома и драмтеатра в Мариуполе военными преступлениями

Обстреливая мирное население, роддом и драматический театр в Мариуполе, Россия нарушила международное гуманитарное право в Украине. Все факты военных преступлений ОБСЕ задокументировала в своем отчете, который опубликовала в среду.
"Миссия пришла к выводу, что роддом был разрушен в результате атаки со стороны российских сил. Из российских объяснений следует, что нападение было преднамеренным. Ни предупреждения, ни времени на эвакуацию дано не было. Следовательно, эта атака представляет собой явное нарушение международного гуманитарного права. Лица, ответственные за него, совершили военное преступление ", – говорится в отчете.
Это также относится и к разрушению драмтеатра, под которым в бомбоубежище прятались сотни жителей Мариуполя. На нем огромными буквами на земле с обоих сторон здания было написано "ДЕТИ".
Доклад состоит из 110 страниц в них подробно описаны случаи преднамеренных убийств, пыток, изнасилований и похищений гражданских лиц. Отчет охватывает первый месяц войны в Украине – с 24 февраля по 1 апреля. В нем пока еще нет информации о военных преступлениях россиян в Буче, Ирпене и других населенных пунктах Киевской области.
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