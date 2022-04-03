Жителі захопленого РФ Херсона вийшли на мирний мітинг за Україну (відео)

Херсон все ще тимчасово окупований / Фото: Колаж: Сьогодні
У Херсоні на площі Шевченка люди вийшли на мітинг проти російських окупантів. Вони виступили на підтримку України.
Про це повідомляють "Сьогодні".
Місцеві жителі з українськими прапорами зібралися на мирний мітинг. Протестувальники скандували: "Херсон – це Україна!" та співали "Ой у лузі червона калина".
Крім цього, херсонці заспівали гімн України.
Окупанти приїхали на місце, щоб зупинити людей і розігнати протест, але вони запізнилися, бо до того часу мітинг закінчився.
Окупація Херсона та Каховки
- 12 березня у Херсоні відбулося екстрене засідання обласної ради, на якому було прийнято звернення про те, що "Херсонщина – це Україна", а жодних псевдореферендумів не може бути. Звернення було прийнято одноголосно. Російські загарбники планують проведення референдуму на території Херсонської області щодо створення "Херсонської народної республіки".
- 6 березня мешканці тимчасово окупованої Нової Каховки вийшли на масштабний мітинг проти російських загарбників. Щоб зупинити мітинг, російські окупанти почали стріляти по мітингувальниках, та попри це, люди не розходилися.
- Керівник Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що війська окупантів не досягли підтримки населення на захоплених територіях і використовують зброю, репресії та погрози.
- Нову Каховку контролюють окупанти.
- У Каховці окупанти захопили міськраду та призначили "мера".
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