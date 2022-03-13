Ніч під вогнем: ворог атакував Харків із реактивних систем залпового вогню (відео)

Україна не хоче, щоб далі гинули її громадяни, але НАТО не закриває наше небо / Колаж "Сьогодні"

Вечір 13 березня не став тихим для жителів багатостраждального Харкова, який міжнародний злочинець Володимир Путін, мабуть, вирішив повністю зрівняти із землею. Щойно стемніло, харків'яни почали повідомляти про сильні звуки, схожі на залпи реактивних систем вогню, та про вибухи на Салтівці й Нових Домах.

Про це повідомляє телеграм-канал "Суспільне Харків".

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Також з'явилося відео, на якому видно яскраві спалахи та численні залпи РСЗО.

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