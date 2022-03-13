Ніч під вогнем: ворог атакував Харків із реактивних систем залпового вогню (відео)

Україна не хоче, щоб далі гинули її громадяни, але НАТО не закриває наше небо / Колаж "Сьогодні"
Вечір 13 березня не став тихим для жителів багатостраждального Харкова, який міжнародний злочинець Володимир Путін, мабуть, вирішив повністю зрівняти із землею. Щойно стемніло, харків'яни почали повідомляти про сильні звуки, схожі на залпи реактивних систем вогню, та про вибухи на Салтівці й Нових Домах.
Про це повідомляє телеграм-канал "Суспільне Харків".
Також з'явилося відео, на якому видно яскраві спалахи та численні залпи РСЗО.
Обстановка в місті
- Відомо, що військо країни-агресора РФ намагається оточити сили ООС на Донбасі, просуваючись із Харківської області.
- Вночі проти 13 березня ЗСУ знищили значну кількість техніки та живої сили противника у Херсонській області. Про це повідомив позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович на брифінгу 12 березня.
- СБУ перехопила розмови окупантів у Харкові, з яких стало відомо, що їм дали команду стріляти у цивільних.
- Ворог через міцну оборону ЗСУ не може взяти Харків. Окупант хотів захопити місто за дві доби, але сильний опір і на передовій, і в тилу не дав цього зробити. Тому міжнародний злочинець Володимир Путін наказав знищити славне місто.
- В ООН отримали докази застосування РФ заборонених касетних бомб у Харкові, внаслідок чого загинули мирні люди.