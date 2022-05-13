Дружини окупантів почали боятися їх після звірств в Україні – перехват

Окупанти влаштовують звірства в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують влаштовувати звірства на війні в Україні. Тому їх почали боятися власні дружини. Солдати РФ упевнені, що повернуться додому живими, але водночас називають себе "їб*нутими".

Про це свідчить нова телефонна розмова, перехоплена СБУ.

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Жінки окупантів із жахом очікують повернення чоловіків додому, бо звірства, які вони чинять на нашій землі, змінили психіку солдат.

В опублікованій розмові можна почути, як п'яний окупант, який зараз "стоїть" на Херсонщині, розповідає дружині про звірства над цивільними. І цим дуже її лякає.

"Я можу взяти людину і в голову "бам"... З кулемета сто людей прошити, так. Голову відірвати! Ти що в це не віриш? Насте, я довбо*бом став, я взагалі їб*нутий став", – каже окупант.

Жінка стурбована, як вони житимуть разом, але загарбник не дуже переймається:

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"Коли були цивільні, я цивільних в окопи кидав. Усім по голові стріляв... Насте, ти на мене не дивись, те, що я в тебе такий "добрий". Я в тебе, який є, я приїду таким, яким є", – сказав російський солдат.

"Дуже сподіваємося, що він стане добривом для нашої землі. А як ні, то його контакти, особисті дані і зізнання уже має СБУ! І він відповість за свої злочини на суді!" – наголосили у відомстві.

Перехоплення СБУ: мати дала настанову сину-окупанту продовжувати вбивати мирних громадян України

Громадяни Росії, рідні яких воюють в Україні, відмовляються вірити навіть своїм синам, що їх відправили вбивати мирних громадян – людей, які не становлять жодної загрози. Це випливає з чергового перехоплення телефонної розмови між окупантом та його матір'ю, опублікованого СБУ.

Розмова сліпого з глухим

"Синку, не втрачай бойового духу. Ти тільки бачив би, що вони там творять. Знаєш, ви робите велику справу. Ось це запам'ятай і всім передай", – сказала у розмові мати одного з російських загарбників.

"Що ми робимо – вбиваємо цивільних та дітей", – спробував відказати чоловік.

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На це його мати відповідає: "Ні, ви не вбиваєте цивільних та дітей".

"Повір мені..."

"Ви фашистів убиваєте. Повір мені теж. Усе, припини, не треба про це", – дала настанову на боротьбу з мирними українцями російська мати.

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