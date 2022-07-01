Жданов розповів, чому росіяни більше не сунуться на Зміїний

Окупантам тепер складно дістатися на острів / Колаж "Сьогодні"

Українські експерти вважають, що у командування армії Російської Федерації вистачить розуму, щоб більше не висаджуватися на звільнений від їхніх окупаційних сил острів Зміїний. Інакше вони повторять долю аеродрому у Чорнобаївці.

Військовий експерт Олег Жданов розповів під час загальнонаціонального марафону на каналі "Україна 24" чому це неможливо.

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Безлюдний острів

"Це був важливий пункт забезпечення, припустимо, висадки морського десанту, а також контролю акваторії Чорного моря в плані, припустимо, торгових шляхів, що проходять недалеко від острова та контролюючи їх. Для нас було важливо зачистити його від присутності засобів радіоелектронної розвідки та вогневої поразки російських військ", – розповів Жданов.

За його словами, операція "з вибивання росіян" тривала тиждень. Влаштувати "спеку" ЗСУ змогли за допомогою нещодавно отриманої західної зброї, зокрема протичовнових ракет "Гарпун", які потопили крейсер "Москву".

"Жоден корабель, жодне судно із забезпечення флоту не наважилося підійти до острова, бо буде одразу потоплено. Наша розвідка виклала відео, як на світанку на острові горить їхня техніка. Ну, хто кидає техніку?" Зенітно-ракетний комплекс "Панцир 1С", який там знищили, коштує 15 млн. доларів. І це називається "жест доброї волі" – вони втекли з острова. Це була панічна втеча на моторних човнах під покровом ночі. І питання висадки туди морського десанту можна зняти з порядку денного, тому що його забезпечення на сьогодні вкрай складне", – резюмував Жданов.

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Острів наш