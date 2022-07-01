Жданов рассказал, почему русские больше не сунутся на Змеиный

Оккупантам теперь сложно добраться на остров / Коллаж "Сегодня"

Украинские эксперты считают, что у командования армии Российской Федерации хватит ума, чтобы больше не высаживаться на освобожденный от их оккупационных сил остров Змеиный. В противном случае они повторят судьбу аэродрома в Чернобаевке.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал во время общенационального марафона на канале "Украина 24", почему это невозможно.

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Необитаемый остров

"Это был важный пункт обеспечения, допустим, высадки морского десанта, а также контроля акватории Черного моря в плане, допустим, торговых путей, которые проходят недалеко от острова и контролируя их. Для нас было важно зачистить его от присутствия средств радиоэлектронной разведки и огневого поражения российских войска", – рассказал Жданов.

По его словам, операция "по выбиванию россиян" длилась неделю. Устроить "жару" ВСУ смогли с помощью недавно полученного западного оружия — в том числе противолодочных ракет "Гарпун", которые потопили крейсер "Москва".

"Ни один корабль, ни одно судно из обеспечения флота не решилось подойти к острову, потому что будет сразу потоплено. Наша разведка выложила видео, как на рассвете на острове горит их техника. Ну, кто бросает технику? Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь 1С", который там уничтожили, стоит 15 млн долларов. И это называется "жест доброй воли" – они сбежали с острова. Это было паническое бегство на моторных лодках под покровом ночи. И вопросы высадки туда морского десанта можно снять с повестки дня, потому что его обеспечение на сегодня крайне затруднительно", – резюмировал Жданов.

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Остров наш